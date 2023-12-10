Американська інжинірингова компанія долучиться до модернізації пунктів пропуску на кордоні України

Компанія DAI Global LLC, виконавець проєкту USAID "Економічна підтримка України" (Проєкт USAID), підписала субконтракт із інжиніринговою компанією Miyamoto International для поліпшення транспортно-логістичної інфраструктури та модернізації пунктів перетину кордону України.

Про це повідомила пресслужба Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

"Miyamoto International – партнер Агентства відновлення. У її представництві в Україні працює 128 фахівців у сфері інжинірингу. Вони допомагатимуть із проєктуванням та забезпеченням якості будівельних робіт на українських пунктах перетину кордону", – сказано в повідомленні.

У межах підписаного субконтракту компанія Miyamoto Ukraine виконає фізико-економічне та техніко-економічне обґрунтування, підготує попередню документацію для проєктування нових вантажних терміналів на ППК, а також надасть післяпроєктні послуги на дев’яти пріоритетних ППК, які будуть покращені у межах роботи Проєкту USAID.

Miyamoto International розпочала працювати в Україні ще у вересні 2022 року. Цьогоріч у жовтні компанія підписала меморандум з Агентством відновлення.

У Держагентстві нагадали, що в 2023-2026 роках Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділяє $115 млн на підтримку Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, "Укрзалізниці" та Державної митної служби України з метою модернізації пунктів перетину кордону України з Польщею, Угорщиною, Румунією, Молдовою та Словаччиною для збільшення обсягів торгівлі, експорту зерна.