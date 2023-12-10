Німеччина через KfW профінансує 400 пільгових кредитів на житло для українських переселенців

Німецький державний банк розвитку (KfW) надасть додатково 17 млн євро гранту для Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву (Держмолодьжитло) на фінансування пільгових кредитів на житло для внутрішньо переміщених осіб в Україні.

Про це йдеться в повідомленні Держмолодьжитла за результатами підписання відновідного доповнення до грантової угоди.

"Завдяки додатковим ґрантовим коштам буде продовжено доступ до пільгових житлових кредитів для внутрішньо переміщених осіб в Україні. Зокрема за рахунок ґранту протягом 2024 року планується видати близько 400 нових пільгових житлових кредитів", – сказано в повідомленні.

2 грудня 2020 року парламент України ратифікував угоду урядів України й Німеччини про залучення 25,5 млн євро через KfW для надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам – громадянам України.

Перший етап проєкту стартував 17 травня 2021 року. До 1 листопада 2023 року 650 сімей внутрішньо переміщених осіб отримали пільгові житлові кредити в межах програми. У такий спосіб власним житлом забезпечені 1530 громадян.

26 жовтня 2023 року за результатами чергового, п’ятнадцятого відбору визначені ще 130 громадян, які отримали змогу оформити іпотечний кредит за програмою. Фінансування саме цих угод здійснюватиметься за рахунок коштів від повернення раніше виданих за програмою кредитів.

Наразі до реєстру кандидатів на участь у цій програмі включені понад 34,9 тис. громадян.

Додаткове фінансування дасть змогу видати 2024 року ще близько 400 пільгових кредитів для внутрішньо переміщених осіб.

Кошти від повернення кредитів за програмою спрямовуються на нове кредитування.

Пільгові кредити внутрішньо переміщеним особам надають під 3% річних. Мінімальний перший внесок становить 6% від вартості житла, що придбається. Термін кредитування – 30 років.

Громадянин обирає самостійно об’єкт кредитування в будь-якому регіоні України, незалежно від місця реєстрації. Житло має бути збудоване не більше ніж 50 років тому чи реконструйоване не більше ніж 35 років тому.