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Угорські перевізники завтра розпочнуть протест на кордоні

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Угорські перевізники завтра розпочнуть протест на кордоні
Угорські перевізники завтра, 11 грудня, планують розпочати демонстрацію на кордоні, але в Державній прикордонній службі України зазначили, що не очікують блокування кордону.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Європейська правда.

"(В Угорщині, – ред.) повідомили про те, що 11 грудня близько 11:00 може початися демонстрація на цьому напрямку, але зазначали, що начебто не відбуватиметься блокування для руху вантажівок", – сказав Демченко.

За його словами, станом на ранок неділі на угорсько-українському кордоні чекають близько 1000 транспортних засобів.

Асоціація угорських автоперевізників (MKFE) заявила, що з понеділка, 11 грудня, розпочне демонстрацію на прикордонному пункті пропуску "Загонь – Чоп" подібно до того, як "це зробили польські та словацькі водії"

Угорські перевізники кажуть, що метою протесту є привернення уваги Європейської Комісії та уряду Угорщини до "серйозних ринкових наслідків" угоди з Україною про часткову лібералізацію автомобільних вантажних перевезень, яка "поставила багато угорських підприємств у критичну ситуацію".

Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники почали страйк і блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон. Зокрема, заблоковано рух вантажного транспорту у напрямку трьох найбільших пунктів пропуску "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава Руська", "Дорогуськ-Ягодин". Пізніше, 23 листопада, перевізники перекрили пункт пропуску "Медика – Шегині".

Протестувальтники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні. Акція польських перевізників планувалася терміном на два місяці – до кінця року.

Переговори українських урядовців з протестувальниками результату не дали, а голова Держагентства відновлення та розвитку Мустафа Найєм наголосив, що деякі вимоги польських перевізників Україна навіть не обговорюватиме.

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Топ коментарі

  • Ihor Shvets ed5c4b8a
    Українські газонафтовники перестануть прокачувати нафту і газ в Угорщину, тому що вони проти...
  • Ol Po e18b6e61
    Реєструймо компанії в Німеччині і хай спробують всякі ****** з ляхами блокувати німецьких перевізників
  • Александр Мовчан 521c9775
    Какие претензии у зелебобиков могут быть к Орбану ,Венгрии, Словакии , Польше ... разве они вас убеждали выбрать ЭТОГО Президентом Украины ? Все , что происходит в Украине с 2019 года - это результат избрания Президентом глупыми сериало- и кварталозависимыми избирателями человечка , которого нельзя было допускать к руководству даже самым захудалымо сельским клубом ! А он с собой во власть притащил такое же неадекватное кубло , густо нафаршированное ФСБешной агентурой! Нечего на европейское зеркало пенять , коли 73%-ная ЗЕрожа крива!!!
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