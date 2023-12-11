Чат-бот зі штучним інтелектом від Ілона Маска став доступний підписникам колишнього Twitter

Чат-бот зі штучним інтелектом Grok, розроблений компанією xAI Ілона Маска, став доступним передплатникам Premium+ соціальної мережі X (колишній Twitter).

Як пише TechCrunch, новий "потенційний конкурент для ChatGPT" коштує $16 на місяць з можливістю доступу до соціальної мережі без реклами. Довгострокові підписники отримають пріоритетний доступ до Grok, повноцінне впровадження якого, як очікується, завершиться наступного тижня, передає AIN.UA.

Grok відповідає на запитання в діалоговому режимі, спираючись на базу знань, подібну до тієї, що використовується для навчання моделей штучного інтелекту в ChatGPT і Google Bard.

Він розташований у бічному меню X на вебверсії, iOS і Android, та може бути доданий до нижнього меню мобільних застосунків X для швидкого доступу.

За словами Маска, Grok має "гострий розум та бунтарський характер" і відповідає на гострі питання, коли інші системи не дозволяють собі такого. Відгуки користувачів підтверджують це, деякі навіть зауважують грубість та саркастичність Grok.

Водночас Grok має і свої обмеження, наприклад, відмову від відповіді на певні незаконні запитання. Наразі чат-бот працює лише з текстом і не розуміє вміст зображень чи відео.

Маск заснував xAI на початку цього у відповідь на зусилля великих технологічних компаній у галузі штучного інтелекту, які він критикував за надмірну цензуру та відсутність адекватних заходів безпеки. Grok був запущений на початку листопада.