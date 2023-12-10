До Польщі з України прибула партія вантажівок залізницею

"Укрзалізниця" повідомила про прибуття до Польщі партії вантажівок залізницею з України.

"Партія вантажівок залізницею прибула до Польщі. Українська та польська сторони узгодили всі питання щодо перевезень та оформлення митних і прикордонних процедур. Далі вантажівки до пункту призначення попрямують автошляхом", – сказано в повідомленні "Укрзалізниці".

Наступні відправлення планується зробити регулярними та задіяти в перевезеннях більше модернізованих платформ.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" сформувала перший тестовий потяг із українськими вантажівками, які їх власники у такий спосіб намагаються повернути в Україну в умовах блокади пунктів пропуску на кордоні польськими протестувальниками.

Контрейлерний поїзд для курсує за маршрутом Скнилів (Україна) – Славкув (Польща).

"Щоб замовити перевезення вантажівки контрейлерним поїздом з України, потрібно звернутися до філії "Центр транспортного сервісу "Ліски" АТ "Укрзалізниця", у зворотному напрямку – до UZ Cargo Poland", – нагадали в компанії.