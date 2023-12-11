В Україні майже вдвічі зросла кількість благодійних організацій від початку повномасштабної війни

Станом на початок грудня, в Україні нараховується 20 671 благодійна організація, що на 74% більше, ніж на початку повномасштабної війни. Утім, загальна кількість неприбуткових організацій, до яких входять і благодійні, за цей період майже не змінилась.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Зазначається, що до кількості неприбуткових організацій додалось 1,6 тисячі установ. Це менше за 1% від загальної кількості організацій. Наразі їх нараховується 208 385.

Серед усіх неприбуткових установ найбільше громадських об’єднань – 57 497 або 27,5% від загальної кількості. До початку повномасштабної війни на другому місці були різноманітні "бюджетники", натомість наразі їх посунули об’єднання спiввласникiв багатоквартирного будинку – 33 402 або 16,03%. Замикають топ лідерів 31 293 неприбуткових бюджетних установ.

Найбільш помітно скоротилась кількість бюджетних установ та творчих спілок – на 27,6% та 26,9% відповідно.

У столиці зареєстровано найбільше неприбуткових організацій – 11,8% від загальної кількості в країні. Щороку їх кількість зростає. За період повномасштабної війни у столиці додалось понад 4 тисячі таких установ.

Друге місце посідає Львівська область – 7,8%, на третьому – Дніпропетровщина з 7,3%. Замикають пʼятірку лідерів Одеська та Київська області, 5,8% та 5% відповідно.