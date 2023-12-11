Попит на електромобілі в Україні зріс майже втричі. П’ятірка найпопулярніших моделей

Упродовж листопада український автопарк поповнили 4316 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 4% менше, ніж у жовтні, але майже втричі більше, ніж у листопаді минулого року.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто –4239 штук (нових – 827, уживаних – 3412).

Із 77 комерційних електромобілів новими були лише 10 авто.

Серед нових електромобілів українці найчастіше купують Volkswagen ID.4 (297 одиниць), Toyota BZ4X (64), BYD Song (55), Honda eNS1 (50), Volkswagen ID.6 (48).

Серед вживаних електромобілів найпопулярнішою моделлю залишається Nissan Leaf – у листопаді її придбали 515 разів, на другому місці – Tesla Model 3 (385), на третьому – Volkswagen e-Golf (355), на четвертому – Tesla Model Y (284), замикає п'ятірку Audi E-Tron (201).

Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 33 тис. електромобілів, що у 2,8 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

До того ж, в реєстраціях BEV збільшилась частка нових машин – з 17% до 20%.