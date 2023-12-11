Арахамія розповів про бажання багатьох нардепів достроково скласти мандат

Кількість народних депутатів, які бажають достроково припинити свої повноваження, є досить великою.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Інтерфакс-Україна.

"Насправді кількість людей, які хочуть піти з парламенту, набагато більша. Ми вже не відпускаємо людей... Ми говоримо, що просто не голосуватимемо за це, тому що люди повинні досидіти до кінця (нинішньої каденції ВР, – ред.) та ухвалювати необхідні для держави закони", – сказав він.

Очільник фракції зазначив, що скорочення кількісного складу Ради, що спостерігається, не може не позначатися на її діяльності. За його словами, у зв'язку з новими викликами необхідно оптимізувати роботу парламенту і знизити мінімальну кількість народних депутатів у групах, "щоб зберегти ці групи, щоб парламент умовно до нового скликання пропрацював приблизно в тому ж структурному режимі, у якому він почав працювати".

Станом на 11 грудня, кількісний склад Верховної Ради становить 400 народних депутатів. Відповідно до законодавства, має бути 450.

Як повідомлялося, народні депутати, серед яких і Арахамія, запропонували знизити на час дії воєнного стану мінімальний кількісний склад депутатських груп та фракцій.

Відповідний законопроект №10324 зареєстровано у Верховній Раді. Згідно з ним, мінімальна кількість депутатської фракції (групи) під час військового стану та протягом 90 днів після його скасування або призупинення має становити 14 осіб.

Наразі кількість осіб у депутатській групі не може бути меншою, ніж кількість осіб у найменшій фракції, сформованій на першій сесії чергового скликання Верховної Ради.

На сьогодні найменшою фракцією в українському парламенті є "Голос" – 20 нардепів (при формуванні фракції на першій сесії було 22). У депутатських групах "Відновлення України" та "За майбутнє" відповідно 16 та 17 членів.