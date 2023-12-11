Великі мережі АЗС знову знизили ціни на автогаз

За вихідні, з 8 до 11 грудня, середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 32 копійки, до 34,94 гривні за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

На автозаправних станціях Shell і консолідовіаної мережі "Привату" цей вид пального здешевшав на 76 копійок – у середньому до 35,45 грн/л і 35,33 грн/л відповідно.

На 1 гривню скинули ціну на автогаз Green Wave, Rodnik і Motto, на 50 копійок – Neftek, "Авантаж 7", Marshal і SOCAR.

Такі мережі як ОККО, VostokGaz, Luxwen і "Катрал" знили ціни на 0,1-1,7 грн.