На Одещині викрили канал нелегального продажу цигарок. Вилучили продукції на понад 100 міотйонів

Детективи Бюро економічної безпеки в Одеській області вилучили понад 6 тонн табаку для кальяну та близько 1 млн пачок сигарет відомих брендів без марок акцизного податку.