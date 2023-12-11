"Не потрібно залишати на розсуд окремих країн": Словаччина закликає ЄС спільно вирішити питання імпорту з України

Словаччина закликає Європейську комісію до спільного вирішення питання імпорту товарів з України.

Про це заявив журналістам міністр сільського господарства Словаччини Річард Такач перед початком засідання Ради ЄС з питань сільського господарства та рибальства у Брюсселі, передає Укрінформ.

"Ми будемо закликати Європейську комісію вирішити це питання (імпорту українських товарів, – ред.) спільно, а не залишати на розсуд окремих країн-членів Європейського Союзу", – сказав він.

За словами урядовця, тема імпорту українських товарів буде однією з найголовніших на сьогоднішній зустрічі очільників міністерства сільського господарства країн-членів ЄС.

Крім того, заборона імпорту українських товарів буде обговорена під час спільної зустрічі п’яти очільників міністерств сільського господарства Румунії, Болгарії, Угорщини, Польщі та Словаччини.

Як повідомлялося, профспілка автодорожних перевізників Словаччини UNAS вирішила поновити блокування кордону з Україною з середини дня 11 грудня. Ключовою вимогою блокувальників, як і у польських протестах перевізників, є відновлення дозвільного режиму для українських перевізників.