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Очільник МЗС Кулеба задекларував за два роки 2,4 мільйона доходів

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Очільник МЗС Кулеба задекларував за два роки 2,4 мільйона доходів
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вказав 1,08 млн грн доходів в електронній декларації про майно та доходи за 2021 рік та 1,34 млн грн доходів у декларації за 2022 рік.

За даними у реєстрі декларацій, у 2021 році його заробітна плата становила 1,07 млн грн, роялті – 14 595 грн. Також зазначено 136,55 млн грн на банківських рахунках та 37 тис. євро готівкою, передає Інтерфакс-Україна.

Водночас у 2022 році заробітна плата Кулеби становила 1,25 млн грн, роялті – 87 554 грн. Міністр також зазначив у декларації 315,63 тис. грн на банківських рахунках і 42 тис. євро готівкою. Донька Кулеб також задекларувала 1,43 млн грн як подарунок у негрошовій формі (частина квартири).

Згідно з документами, міністр володіє квартирою (52,9 кв. м) у Києві та спільно з дружиною та дочкою ще однією квартирою (125,7 кв. м) у столиці, дружина – авто Tesla Model 3 2021 року випуску.

Згідно з декларацією, дружина Кулеби є власницею ГО "Місто-Сад".

Як повідомлялося, міністр Кулеба задекларував 234,6 тис. грн доходів за 2019 рік та 914 тис. грн доходів за 2020 рік.

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