Ревізія виявила нестачу обладнання на складах "Волиньвугілля" на 13 мільйонів

Під час ревізії на складах та дільницях ДП "Волиньвугілля" аудитори виявили нестачу обладнання на загальну суму в понад 13 млн грн.

Про це повідомили у Державній аудиторській службі.

Також зазначається, що підприємство допустило нецільове використання бюджетних коштів. Зокрема, йдеться про 31,8 млн грн, передбачених на реструктуризацію вугільної галузі. Натомість підприємство спрямувало їх на виплату заробітної плати адміністративно-управлінському апарату.

Крім того, аудитори встановили, що зволікання зі стягненням із боржників дебіторської заборгованості в межах терміну позовної давності призвело до втрати підприємством доходів на суму 20,5 млн грн.

У висновках аудитори зазначають, що подібні фінансові порушення на підприємствах у вугільній галузі є серйозною проблемою, яка може призвести до кризового стану в енергозбереженні та мати довгострокові наслідки для економіки загалом.

Ревізія фінансово-господарської діяльності ДП "Волиньвугілля" охопила період з 1 січня 2020 року по 31 березня 2023 року.

Підприємство вже отримало вимогу щодо усунення виявлених порушень.

Як повідомлялося, чотирьох ексгендиректорів "Волиньвугілля" судитимуть за мільярдні збитки державі.