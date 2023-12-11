Ціни на електроенергію для бізнесу зросли у жовтні ще на 7%

Середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії на ринку "на добу наперед" (РДН) у листопаді 2023 року становила 4 357,80 грн за МВт-год, це на 7,2% більше, ніж у жовтні(4 065,58 грн за МВт- год).

За даними держкомпанії "Оператор ринку", ціновий індекс базового навантаження BASE у листопаді зріс до 4 040,95 грн за МВт-год, що на 7,5% більше, ніж у жовтні (3 759,61 грн/мВт-год), передає Інтерфакс-Україна.

На внутрішньодобовому ринку (ВДР) середньозважена вартість акцептованої електроенергії становила 4 603,94 грн за МВт-год, що на 5,9% вище, ніж у жовтні (4 348,37 грн/МВт-год).

Причиною зростання цінового на електроенергію на спотовому ринку в листопаді стало підвищення попиту на тлі похолодання.

"Обсяг торгів на РДН збільшився на 46,16%, а на ВДР зменшився на 3,71%, і за листопад 2023 року на обох сегментах ринку акцептовано 2 344 961,1 МВт-год. На РДН у листопаді попит у порівнянні з жовтнем збільшився на 44,33%, а пропозиція збільшилася на 36,02%", – уточнює "Оператор ринку".

Читайте також: Голова Нацкомісії з тарифів не бачить підстав для подорожчання електроенергії для бізнесу пропри підвищення максимальних цін

Як повідомлялося, з 1 липня в Україні підвищили максимальні ціни на електроенергію ("прайс-кепи"). З метою покриття дефіциту у вечірній час для годин споживання з 19:00 до 23:00 вони зросли одразу на 80% – до 7200 грн/МВт-год.

У період з 23:00 до 7:00 (мінімального навантаження в енергомережі) вони підвищені з 2000 грн до 3000 грн за МВт-год, або на 50%, з 7:00 до 19:00 (максимальне навантаження) – з 4000 до 5600 грн/МВт-год, або на 40%. Відповідно, мінімальні граничні ціни на РДН та ВДР встановлені на рівні 10 грн/МВт-год.

На балансуючому ринку регулятор встановив максимальну граничну ціну на рівні 125% від ціни РДН і мінімальну – 0,01 грн/МВт-год.

Після цього середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії на ринку "на добу наперед" (РДН) у липні зросла на 23,5% – до 3669,87 грн за МВт-год, порівняно із 2971,41 грн за МВт-год у червні.

У серпні середня ціна електроенергії на ринку "на добу наперед" зросла ще на 13,42% у порівнянні з липнем 2023 року – до 4 162,23 грн/МВт-год.

У вересні середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії на ринку "на добу вперед" склала 3 906,93 грн за МВт-год, знизившись порівняно із серпнем на 6,1% (4 162,23 грн МВт-год).

У жовтні середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії на РДН у жовтні 2023 року становила 4 065,58 грн за МВт-год, збільшившись порівняно з вереснем на 4%.