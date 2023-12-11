Суд заочно заарештував ексмера Одеси Костусєва

Вищий антикорупційний суд заочно арештував колишнього міського голову Одеси Олексія Костусєва, який є одним із підозрюваних у справі щодо незаконного заволодіння майновим комплексом Міжнародного аеропорту "Одеса".

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"11 грудня 2023 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі щодо незаконного заволодіння майновим комплексом стратегічного об’єкту – КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності, а саме колишньому меру м. Одеси", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що суд задовольнив клопотання та обрав указаному підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Після затримання підозрюваного та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу, додали в САП.

Як повідомлялося, наприкінці жовтня ВАКС змінив запобіжний захід одеському бізнесмену Борису Кауфману з тримання під вартою на заставу у розмірі 155 млн грн. Після цього підозрюваний вийшов із СІЗО, де перебував із 7 вересня.

Його бізнес-партнер і ще один підозрюваний у цій справі Олександр Борухович (раніше мав прізвище Грановський) залишався на волі – суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120,78 млн грн.

Водночас ще одного підозрюваного – колишнього мера Одеси у 2010-2013 роках Олексія Костусєва – Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило у розшук.

Їх підозрюють у причетності до незаконного заволодіння майном КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" та до присвоєння 2,5 млрд грн доходу від його діяльності (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).