Рада продовжить мораторій на банкрутство держшахт ще на рік

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт про продовження дії мораторію на банкрутство державних вугледобувних шахт до 1 січня 2025 року.

Ухвалення законопроєкту №10086 за основу підтримали 232 народних депутатів на пленарному засіданні 9 грудня, передає Інтерфакс-Україна.

У записці пояснення до законопроєкту зазначається, що стабільна робота підприємств вугільної галузі важлива для забезпечення енергетичної безпеки країни в осінньо-зимовий період.

"Першочергове завдання зараз – забезпечити постійний видобуток, заробітні плати та безпеку працівників, технічне забезпечення та захист від техногенних катастроф. Таким чином, нагальним завданням є продовження терміну дії мораторію на банкрутство держшахт", – йдеться в документі.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна не збирається зараз закривати шахти, які мають перспективи й можливість видобувати.