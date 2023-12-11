Швеція оголосила про "зимовий пакет" допомоги Україні на 120 мільйонів євро

Швеція виділяє Україні 1,4 млрд крон (приблизно 120 млн євро), які, серед іншого, підуть на підтримку населення країни взимку.

Як пише SVT, новий пакет підтримки був представлений 11 грудня прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном та міністром міжнародного розвитку, співробітництва та зовнішньої торгівлі Йоханом Форсселлом, передає Європейська правда.

За словами Крістерссона на пресконференції, це найбільша на сьогодні підтримка в рамках двосторонньої допомоги Швеції Україні.

Більша частина коштів, 900 млн шведських крон, піде до фонду Світового банку для відновлення України. Фонд підтримує інфраструктуру України у сферах енергетики, житлового будівництва, охорони здоров'я та транспорту.

Гроші, взяті з бюджету допомоги Швеції, серед іншого, підуть на закупівлю обладнання для опалення та збільшення пропускної здатності української електромережі. Йдеться також про інші заходи, які допоможуть українцям пережити зиму, наприклад, будівництво притулків.

За словами Форсселла, саме це було затребувано українською стороною.

Він звинуватив Росію у проведенні своєрідного "енергетичного тероризму" проти України.

"Росія навмисно атакує цивільну інфраструктуру, щоб і без того суворе випробування для цивільного населення стало ще важчим. Цим пакетом ми хочемо допомогти Україні як будувати нове, так і відновлювати те, що було зруйновано", – сказав міністр.

Водночас Крістерссон попередив про наслідки, якщо країни ЄС не зможуть домовитися про розширений довгостроковий бюджет на саміті в Брюсселі цього тижня.

"Я все ще сподіваюся, що це вдасться зробити. Але я хочу підкреслити, що мова не йде про звичайні європейські розбіжності, які у нас іноді бувають, тому що тоді ви просто проводите ще одну зустріч пізніше, але це матиме величезні наслідки, якщо ми не домовимося", – сказав він.

Раніше повідомлялося, що на саміті лідерів ЄС 14-15 грудня 2023 року обговорюватиметься відразу декілька питань, які стосуються України. Перше з них – це початок переговорів про вступ до ЄС, а також надання 50 млрд євро економічної підтримки та виділення ще 20 млрд євро на армію України.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже заявив, що буде блокувати питання України. Він вимагає від ЄС "стратегічної дискусії" щодо підтримки Києва.