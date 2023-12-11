Оптові ціни на автогаз стрімко знижуються – за тиждень впали на 17%

Ціни на скраплений газ у гуртовому секторі українського ринку стрімко знижуються: за тиждень з 4 по 11 грудня вартість LPG знизилася на 9,8 тис. грн – до 48,85 тис. грн за тонну.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

На аукціоні 6 грудня державних компаній середня вартість газу обвалилася на 11,66 тис. грн – до 47,95 тис. грн за тонну. За словами учасників торгів, активності на аукціоні майже не було, в результаті чого з виставлених 6 175 тонн газу вдалося реалізувати всього 24%.

"Укрнафта" провела 8 грудня ще один аукціон, на якому вартість знизилася ще майже на 5,7 тис. грн за тонну. Однак продати вдалося лише 1,5 тис. тонн, а середня ціна склала 41,69 тис. грн за тонну, а низка лотів була продана по 39 тис. грн/т.

На торгах Regal Petroleum 11 грудня ціни коливалися в діапазоні 39,45-42,65 тис. грн за тонну.

Читайте також: Великі мережі АЗС знову знизили ціни на автогаз

Таким чином, вартість автогазу у внутрішніх виробників вже впала нижче рівня імпортного ресурсу. Ситуація, що склалася, обіцяє суттєві збитки гуртовим компаніям, які розмитнили газ у грудні або очікують надходження нових партій, законтрактованих за цінами листопада.

Наразі вартість автомобільних партій імпортного ресурсу на західному кордоні становить в середньому 41,7 тис. грн за тонну, залізничних — 42,33 тис. грн. На півдні середня ціна вище: газ постачений газовозом коштує в середньому 43,45 тис. грн за тонну.

За даними "Консалтингової групи А-95", за перший тиждень грудня в Україну було імпортовано близько 21 тис. тонн скрапленого газу, середня митна вартість – $872 за тонну.

Експерти зауважують, що на швидкість падіння вплинуло різке насичення ринку імпортним ресурсом на фоні сезонного зниження продажів. Постачання імпортного газу у листопаді стримувалися, зокрема, низькими темпами обробки вантажів "Укрзалізницею", які суттєво зросли до початку грудня. Крім того, на ринок потрапили декілька морських партій. З іншого боку подорожчання автогазу до понад 36 грн/л разом з похолоданням значно скоротило обсяги роздрібної реалізації.

Трейдери вважають, що вартість газу в гурті найближчим часом ще знизиться.

Як повідомлялося, також падають роздрібні ціни на автогаз. За вихідні, з 8 до 11 грудня, середня роздрібна ціна зменшилася на 32 копійки – до 34,94 гривні за літр.