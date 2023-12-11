Євросоюз запровадив нові санкції проти Ірану за військову підтримку Росії

Рада Європейського Союзу запровадила нові обмежувальні заходи проти шести фізосіб та п’яти організацій, причетних до розробки та виробництва Іраном безпілотних літальних апаратів (БПЛА), які використовуються у війні Росії проти України.

Як ідеться в пресрелізі Ради, це перші санкційні списки в рамках новостворених обмежувальних заходів через військову підтримку Іраном війни Росії проти України. Вони доповнюють попередні чотири раунди санкційних списків щодо іранських безпілотників, передає Укрінформ.

Нові списки включають компанію Shakad Sanat Asmari, її генерального директора, заступника генерального директора та головного наукового співробітника. А також інші компанії, що виробляють компоненти для БПЛА, а саме: Baharestan Kish Company та її керуючий директор Саад Сазех Фараз Шаріф та її генеральний директор, а також Sarmad Electronic Sepahan Company, що пропонує послуги аерокосмічної техніки, і компанії, які допомагають Іранському корпусу вартових ісламської революції Кудс покращити програму БПЛА (компанія Kimia Part Sivan).

Цим фізичиним і юридичним особами буде заморожено активи та заборонено в'їзд до Європейського Союзу.

Крім того, забороняється надання коштів або економічних ресурсів, прямо чи опосередковано, фізичним чи юридичним особам, організаціям чи органам, зазначеним у списку, або на їх користь.

Відповідні правові акти, включно з іменами фізичних та юридичних осіб у списку, опубліковані в Офіційному журналі Європейського Союзу.

Раніше повідомлялося, що Росія та Іран підписали декларацію про протидію західним санкціям, накладеним на обидві країни.