Угорщина почала приймати менше вантажівок на кордоні з Україною

У пункті пропуску "Чоп – Захонь" на кордоні з Угорщиною знизилася кількість великогабаритних транспортних засобів, що приймаються на угорській стороні.

Як повідомила Державна митна служба України, це пов'язано насамперед із відсутністю експедиторських організацій у пункті пропуску "Захонь", що на угорській стороні. Саме там здійснювалося оформлення транзитних документів Т1 на вантажі, які ввозили великогабаритні автомобілі на територію ЄС через зазначений пункт пропуску.

Враховуючи, що більшість перевізників здійснювали оформлення документів Т1 у пункті пропуску "Захонь" на угорській стороні, то велика кількість транспортних засобів була повернута угорською стороною на територію України через відсутність оформлених Т1.

"Тож із метою уникнення випадків повернення транспортних засобів угорською стороною та стабілізації ритмічності приймання транспортних засобів митними органами Угорщини, звертаємо увагу експортерів та перевізників на необхідності оформлення документів Т1 у внутрішніх митницях одразу при оформленні експортних митних декларацій", – пояснили в Держмитслужбі.

Раніше повідомлялося, що Польща розблокувала найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною.