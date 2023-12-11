В "Укренерго" закликали бізнес приглушити святкову ілюмінацію через дефіцит електроенергії
Зокрема, сьогодні диспетчерський центр оператора енергосистеми НЕК "Укренерго" застосував аварійну допомогу з Румунії з 10:00 до 17:00 та з 11:00 до 14:00 з Польщі, повідомляє пресслужба компанії.
"Як і все термінове, аварійна допомога коштує дорожче, ніж електроенергія з планових поставок. Також варто пам’ятати, що в аварійній допомозі можуть відмовити – сусідні країни не завжди мають вільні потужності для підтримки України", – пояснюють в "Укренерго".
Відтак українців закликають уважно ставитись до користування потужними електроприладами впродовж цього тижня.
"Окремо звертаємось до великих споживачів – торговельних та розважальних центрів. Ваша допомога зараз особливо потрібна енергосистемі. Різдвяні та новорічні свята ще не настали, тому святкові ілюмінації поки що можуть працювати не на 100% потужності. Менше освітлення вітрин в денний час також буде підтримкою. Побутовим споживачам достатньо вмикати найбільш енергоємні прилади не одночасно, а почергово", – наголошується у повідомленні.
В "Укренерего" також проілюстрували зростання споживання електроенергії у понеділок зображенням "кота Графіка".
Як повідомлялося, сьогодні в енергосистемі України спостерігається дефіцит електроенергії, аварійна допомога залучається з Румунії та Польщі.
Водночас сьогодні одразу три енергоблока не включились в роботу у визначений час через продовження терміну аварійного ремонту. На інших блоках ТЕС ремонтні роботи, а сонячні електростанції не можуть працювати на максимумі своїх можливостей через щільну хмарність по всій країні.