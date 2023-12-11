В "Укренерго" закликали бізнес приглушити святкову ілюмінацію через дефіцит електроенергії

Енергосистема України вимушено отримує аварійну допомогу від сусідніх країн ЄС п’ятий день підряд, громадян та бізнес закликають споживати електроенергію ощадно.

Зокрема, сьогодні диспетчерський центр оператора енергосистеми НЕК "Укренерго" застосував аварійну допомогу з Румунії з 10:00 до 17:00 та з 11:00 до 14:00 з Польщі, повідомляє пресслужба компанії.

"Як і все термінове, аварійна допомога коштує дорожче, ніж електроенергія з планових поставок. Також варто пам’ятати, що в аварійній допомозі можуть відмовити – сусідні країни не завжди мають вільні потужності для підтримки України", – пояснюють в "Укренерго".

Відтак українців закликають уважно ставитись до користування потужними електроприладами впродовж цього тижня.

"Окремо звертаємось до великих споживачів – торговельних та розважальних центрів. Ваша допомога зараз особливо потрібна енергосистемі. Різдвяні та новорічні свята ще не настали, тому святкові ілюмінації поки що можуть працювати не на 100% потужності. Менше освітлення вітрин в денний час також буде підтримкою. Побутовим споживачам достатньо вмикати найбільш енергоємні прилади не одночасно, а почергово", – наголошується у повідомленні.

В "Укренерего" також проілюстрували зростання споживання електроенергії у понеділок зображенням "кота Графіка".

Як повідомлялося, сьогодні в енергосистемі України спостерігається дефіцит електроенергії, аварійна допомога залучається з Румунії та Польщі.

Водночас сьогодні одразу три енергоблока не включились в роботу у визначений час через продовження терміну аварійного ремонту. На інших блоках ТЕС ремонтні роботи, а сонячні електростанції не можуть працювати на максимумі своїх можливостей через щільну хмарність по всій країні.