Агентство відновлення почало ремонтувати пункти пропуску на кордоні з Молдовою
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Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України розпочало ремонтні роботи на дев’яти розташованих в Одеській області пунктах пропуску через державний кордон з Республікою Молдова.
Як ідеться в повідомленні Агентства, зокрема, ремони провлдяться на наспутних пунктах пропуску:
- КПП "Рені – Джурджюлешть" – ремонт та відновлення роботи громадських вбиралень, ремонт приміщень в адміністративній будівлі, ремонт дорожнього покриття та роботи з благоустрою території.
- КПП "Табаки – Мирне" – ремонт громадських вбиралень, ремонт приміщень в адміністративній будівлі, ремонт дорожнього покриття та роботи з благоустрою території.
- КПП "Старокозаче – Тудора" – ремонт та відновлення роботи громадських вбиралень, ремонт приміщень в адміністративній будівлі, ремонт дорожнього покриття та роботи з благоустрою території, оновлення системи зовнішнього освітлення.
- КПП "Виноградівка – Вулкенєшть", "Долинське – Чишмікіой", "Нові Трояни - Чадир-Лунга", "Малоярославець 1 - Чадир-Лунга", "Серпневе 1 - Басарб'яска", "Лісне – Сеіць" – встановлення модульних санітарних вузлів, влаштування огородження, ремонт дорожнього покриття та благоустрій.
Усі поточні ремонти планується повністю завершити до вересня 2024 року, а до кінця 2023 року планується закінчити ремонти громадських вбиралень та встановити модульні санітарні вузли.
Роботи виконуються за кошти державного бюджету.
У березні цього року Кабмін ухвалив рішення про передачу 29 КПП через державний кордон в підпорядкування Агентства відновлення. Передано вже 26, ще 3 – у процесі передачі. Це дозволить Агентству більш комплексно планувати й реалізовувати проєкти для поліпшення логістики з країнами-союзницями.