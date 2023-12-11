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"Укргідроенерго" отримало 130 мільйонів євро кредиту від ЄІБ на ремонт гідроелектростанцій

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"Укргідроенерго" отримало 130 мільйонів євро кредиту від ЄІБ на ремонт гідроелектростанцій
Державне "Укргідроенерго" отримало черговий транш від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) у розмірі 133 млн євро на реалізацію проєкту "Реабілітація гідроелектростанцій", розпочатого у 2012 році.

Як повідомили у пресслужбі компанії, метою проєкту є реконструкція 21 гідроагрегата на електростанціях на Дніпрі: Київської ГАЕС, Канівської ГЕС, Кременчуцької ГЕС, Середньодніпровської ГЕС, Дніпровської ГЕС-1 та Дніпровської ГЕС-2.

Раніше ЄІБ вже виділив 67 млн євро для фінансування цього проєкту, які було повністю використано в середині 2022 року. Загалом було залучено 200 млн євро кредитних коштів ЄІБ під державні гарантії для реконструкції 21 гідроагрегатів на станціях компанії.

"За підтримки партнерів з Європейського інвестиційного банку та після отримання погодження від державних установ, сьогодні ми отримали транш у сумі 133 млн євро, що є частиною невибраної суми позики ЄІБ за діючим проєктом "Реабілітація гідроелектростанцій". Ми вдячні нашим партнерам за надані кошти та максимальне сприяння у реалізації проєктів у цей непростий час", – прокоментував зазначає генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота.

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Виділені кошти буде спрямовано не лише на модернізацію та реконструкцію гідроенергетичних об’єктів, які належать "Укргідроенерго", але й на відновлення пошкоджених енергетичних об’єктів та втрачених внаслідок обстрілів потужностей.

Як повідомлялося, на початку грудня Кабінет міністрів перерозподілив видатки спецфонду держбюджету, виділивши додаткові кошти на реконструкцію гідроелектростанцій та відновлення водопостачання у Миколаєві.

Зокрема, уряд перенаправив 5,77 млрд грн Міністерству енергетики на програму "Реконструкція гідроелектростанцій ПpAT "Укргідроенерго".

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