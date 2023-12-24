"Укрзалізниця" 29 грудня запустить додатковий рейс із Львова до Рахова

"Укрзалізниця" 29 грудня запускає додатковий рейс поїзда №816 Львів – Рахів.

"Посилюємо піковий день перевезень 29 грудня рейсом регіонального поїзда №816 Львів – Рахів! Поїзд буде корисним не лише жителям Львова, а з пересадкою на станції Львів – і пасажирам з Києва, Харкова, Полтави, Запоріжжя та інших міст", – сказано в повідомленні компанії.

Поїзд №816 відправиться зі Львова 29 грудня о 15:22, Івано-Франківськ 17:39 - 17:43, Яремче 19:10 – 19:14, Татарів-Буковель 19:39 – 19:41, Ворохта 19:52 – 19:56, Ясиня 20:34 – 20:36, Кваси 20:59 – 21:01, прибуття у Рахів о 21:19.

Потяг також зупинятиметься на станціях Ходорів, Бурштин, Галич, Делятин, Микуличин, Вороненко, Лазещина, Свидовець, Білин.

У Львові на цей поїзд можна здійснити пересадку з поїздів №79 Дніпро (22:06) – Київ (05:42 – 06:10) – Львів (12:59), №86 Запоріжжя (18:48) – Львів (14:15) та №63 Харків (22:38) – Київ (05:35 – 06:35) – Львів (13:39).

Раніше повіломлялося, що "Укрзалізниця" на період різдвяних та новорічних свят додає вагони до поїздів найбільш ажіотажних напрямків.