Бюджет Львівської області наступного року буде на 38% менший за минулорічний

Бюджет Львівської області на 2024 рік затверджено в сумі 6,2 млрд грн.

"Підписав бюджет Львівської області на 2024 рік. Основний акцент – підтримка воїнів, ветеранів та їхніх сімей", – повідомив Козицький.

Так, у 2024 році обсяг обласного бюджету планується в розмірі 6,2 млрд грн, що на 3,8 млрд грн, або на 38%, менше порівняно з очікуваним виконанням 2023 року. Негативна динаміка, як зазначив Козицький, пов’язана з тим, що наступного року в обласному бюджеті вже не буде надходжень податку на доходи фізосіб з військових, а також субвенції з державного бюджету на ремонт доріг.

Під час формування показників обласного бюджету на 2024 рік була врахована зміна макропоказників 2024 року. Зокрема: ріст мінімальної заробітної плати на 16%, єдиної тарифної сітки – 20,8%, енергоносіїв – 12,5%, індекс інфляції – 9,7%.

"В обласному бюджеті на 2024 рік передбачили кошти на підтримку сил безпеки і оборони та заходи, пов’язані з протистоянням збройній агресії Рocії. На реалізацію комплексної програми "Безпечна Львівщина" передбачили видатки в сумі 400 млн грн, на програму охорони здоров’я – 690 млн грн, на відшкодування відсотків за іпотекою для військових – 15 млн грн, ще 200 млн грн запланували на пріоритетні обласні медичні заклади, зокрема ті, які задіяні до лікування та реабілітації воїнів та ветеранів", –додав Козицький.

Водночас, він додав, що в бюджеті немає запланованих видатків на сувенірну продукцію, протокольні заходи, різноманітні конкурси.