Швеція поширить тимчасовий захист на всіх українців, які перебувають у країні законно

Уряд Швеції вирішив поширити дію директиви Європейського Союзу про тимчасовий захист на всіх громадян України, що перебувають у країні на законних підставах.

Про це йдеться в повідомленні шведського уряду, передає Європейська правда.

Як пояснює уряд, у квітні 2022 року Швеція ухвалила поправку до постанови про тимчасовий захист, яка поширила цей статус на тих, хто в'їхав і перебував у Швеції станом на 30 жовтня 2021 року.

Чинне положення означало, що деякі українці, які мають право на тимчасовий на захист, ризикують його не отримати і, можливо, будуть змушені повернутися в Україну. Тому дію поправки розширили.

"Люди з України, які перебувають у Швеції, не повинні повертатися в Україну в поточній ситуації. Ті, хто заслуговує на захист, тепер матимуть можливість залишитися у Швеції з тимчасовим захистом", – прокоментувала шведська міністерка з питань міграції Марія Мальмер Стенергард.

Поправка набуває чинності з 22 грудня, уточнили у шведському уряді.

Раніше повідомлялося, що шведський уряд затвердив "зимовий пакет" допомоги Україні на 124 млн євро.