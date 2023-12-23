Польські фермери призупинять протест на пункті пропуску з Україною

Фермери, які блокують прикордонний перехід у польській Медиці (на українському боці – КПП "Шегині"), 24 грудня призупинять свою акцію протесту.

Як повідомляє RMF FM, про це оголосив організатор протесту Роман Кондрув з організації "Ошукане село", передає "Європейська правда".

Він зазначив, що протест буде призупинено з 8 ранку неділі до 2 або 3 січня 2024 року.

Кондрув додав, якщо отримає письмову заяву від прем'єр-міністра Дональда Туска про те, що їхні вимоги будуть виконані, то протест, ймовірно, не буде відновлений.

Новий міністр сільського господарства й розвитку села Польщі Чеслав Секерський на пресконференції запевнив, що вимоги будуть виконані, але на це потрібен час. Він додав, що кошти на виконання деяких вимог передбачені, зокрема, у державному бюджеті, який наразі перебуває на стадії розгляду.

На пресконференції також було повідомлено, що в Медиці було підписано угоду з фермерами з "Об'єднаного села", які протестують біля прикордонного переходу у Дорогуську в Люблінському воєводстві. Документ містить такі вимоги, як припинення імпорту цукру з України та негайна виплата прямих субсидій.

Фермери з "Ошуканого села" почали блокувати перехід у Медиці 23 листопада цього року. Вони вимагають, серед іншого, субсидій на кукурудзу, додаткових грошей на кредити ліквідності та збереження сільськогосподарського податку на поточному рівні в наступному році.

Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники почали страйк і блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон. Зокрема, заблоковано рух вантажного транспорту у напрямку трьох найбільших пунктів пропуску "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава Руська", "Дорогуськ-Ягодин". Пізніше, 23 листопада, перевізники перекрили пункт пропуску "Медика – Шегині".

Протестувальтники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні. Акція польських перевізників планувалася терміном на два місяці – до кінця року.

Переговори українських урядовців з протестувальниками результату не дали, а голова Держагентства відновлення та розвитку Мустафа Найєм наголосив, що деякі вимоги польських перевізників Україна навіть не обговорюватиме.

Ввечері 22 грудня стало відомо, що представники Мінінфраструктури Польщі та України узгодили план дій для розблокування кордону. У польському уряді допускають, що розблокування кордону може статись уже до Різдва.