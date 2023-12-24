Тайвань виділив $1 мільйон на допомогу українським біженцям у Польщі

Тайвань спільно з "Альянсом польських метрополій" створив фонд допомоги українським біженцям у Польщі та передав до нього $1 млн.

Про це йдеться в повідоменні МЗС Тайваню, передає Укрінформ.

Меморандум про створення фонду й договір про пожертвування підписали у Варшаві представник Тайваню в Польщі пані Ву Шаннянь та голова "Альянсу польських метрополій" і мер Білостока Тадеуш Трусколаський.

Згідно з меморандумом, кошти будуть направлені на поліпшення умов проживання біженців у Польщі, покращення освіти для українських дітей та молоді, а також підготовку до майбутнього повернення біженців до України після війни.

Для отримання субсидій бажаючі польські міста мають надати Асоціації заявки з конкретними проєктами для українських біженців, які в подальшому розглядатимуться й затверджуватимуться відбірковою комісією.

На церемонії підписання представниця Тайваню зазначила, що створення фонду допомоги є демонстрацією твердої прихильності й турботи Тайваню про Україну.

"Тайвань також стикається з загрозами з боку авторитарних режимів і продовжує підтримувати дух демократичної єдності та допомагає Польщі в наданні допомоги українським біженцям". – сказала Ву.

За даними тайванського МЗС, від лютого минулого року острів передав на допомогу Україні понад $40 млн та близько 600 тонн гуманітарних вантажів.

"Альянс польських метрополій" створений у 1990 році. До його складу входить 12 міст, серед яких Варшава, Краків, Гданськ і Вроцлав. Загалом у містах-членах альянсу проживає майже 6,8 млн осіб, що становить майже одну п’яту населення Польщі.