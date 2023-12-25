IT та розмінування: Ісландія приєднається до двох коаліцій на підтримку України

Ісландія оголосила про приєднання до ІТ-коаліції та коаліції з розмінування, утвореної в межах Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

Про це йдеться у відповідній заяві Міністерства закордонних справ Ісландії, передає Європейська правда.

Окрім приєднання до двох коаліцій, Ісландія також оголосила про виділення додаткових 340 тис. євро в межах Комплексного пакета допомоги НАТО для закупівлі медичних матеріалів для України.

"Приєднавшись до ІТ-коаліції та коаліції з розмінування і надавши додаткове фінансування до Комплексного пакету допомоги Україні, ми продовжуємо надавати нелетальну підтримку Україні, яка бореться з несправедливим і незаконним вторгненням Росії", – заявив голова МЗС Ісландії Б'ярні Бенедіктссон.

ІТ-коаліцію на "Рамштайні" запропонували Естонія та Люксембург, наразі до неї входять вісім країн (окрім згаданих двох, Бельгія, Данія, Ісландія, Японія, Латвія, Литва та Японія), а Велика Британія та Італія оголосили про намір долучитись.

Про створення коаліції з розмінування оголошувала Литва, наразі вона ще не сформована остаточно. Її концепція передбачає як елементи гуманітарного розмінування звільнених окупованих територій, так і бойового розмінування на лінії зіткнення з військами РФ.

З початку повномасштабного вторгнення Росії Ісландія надає Україні гуманітарну, економічну та безпекову підтримку, переважно через міжнародні організації, зокрема ООН, Світовий банк, НАТО тощо.