Іноземні акціонери призупинили участь у найбільшому в Росії проєкті з виробництва скрапленого газу

Іноземні акціонери російського проєкту "Арктик СПГ-2" через санкції США оголосили форс-мажор за своїми договорами. Це означає відмову акціонерів від обов’язків щодо його фінансування та виконання контрактів на постачання нового російського заводу з виробництва скрапленого природного газу.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на джерела в російському уряді.



Зокрема, йдеться про французьку TotalEnergies, китайські CNPC і CNOOC, а також консорціум японських Mitsui і JOGMEC. У кожного з них по 10% в "Арктик СПГ-2". Ще 60% акцій має російський "Новатек".

За даними видання, призупинення може призвести до того, що "Арктик СПГ-2" втратить довгострокові контракти на постачання СПГ, а "Новатеку" доведеться самостійно фінансувати проєкт та продавати морський газ на спотовому ринку.

Це проєкт мав стати ключовим елементом у прагненні Росії збільшити свою ринкову частку на світовому ринку СПГ з приблизно 8% зараз до 20% у 2030 році. Очікувалося, що перші LNG-танкери з проєкту відпливуть у першому кварталі наступного року.

Проєкт "Арктик СПГ-2" вартістю $21,3 млрд передбачає будівництво трьох черг з виробництва скрапленого природного газу потужністю 6,6 млн тонн на рік кожна у Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ.

Як повідомлялося, минулого тижня стало відомо, що компанія "Новатек" надіслала клієнтам повідомлення про форс-мажор через зрив запланованих строків запуску свого нового заводу "Арктик СПГ-2".