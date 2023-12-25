Україна надала аварійну допомогу енергосистемі Польщі

НЕК "Укренерго" сьогодні вночі надала аварійну допомогу польському оператору енергосистеми загальним обсягом 3050 МВт-год.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Сьогодні вночі на запит польського оператора PSE була активована аварійна допомога для енергосистеми Польщі загальним обсягом 3050 МВт-год. Це не комерційний імпорт, а саме один з видів аварійної допомоги", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що польська енергосистема вночі в святковий день мала надлишок електроенергії і запросила у країн-сусідів допомоги у її споживанні. Україна таким чином отримала додатковий обсяг електроенергії.

Як додали в "Укренерго", наразі в Україні електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів.

Експорт електроенергії сьогодні відсутній, імпорт здійснюється впродовж всієї доби зі Словаччини, Польщі, Румунії та Молдови. Загальний обсяг 17 736 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 009 МВт.

Водночас унаслідок негоди знеструмлено 72 населені пункти в Донецькій, Закарпатській, Київській, Харківській областях.

Через технічні пошкодження є знеструмлені споживачі у Запорізькій області.

Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 406 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській областях.

На Донеччині після обстрілів тривають роботи з відновлення електропостачання міста Торецьк.