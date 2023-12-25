Україна отримала $1,3 мільярда від Світового банку на виплату пенсій та зарплат рятувальникам
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Україна отримала $1,34 млрд як Шосте додаткове фінансування в межах проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Зазначається, що фінансування складається з позики Світового банку у розмірі $1,086 млрд, які надійшли через Цільовий фонд з надання необхідної кредитної підтримки Україні під гарантії уряду Японії.
Також додаткове фінансування проєкту PEACE in Ukraine містить грантову складову:
- $190 млн від Норвегії через Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF);
- $50 млн від уряду Сполучених Штатів Америки;
- $20 млн від уряду Швейцарії.
У Мінфіні пояснили, що кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків держбюджету, не пов’язаних зі сферою безпеки та оборони, зокрема на пенсійні виплати та виплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).