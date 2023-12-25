Уряд схвалив дорожню карту реформи публічних інвестицій. Це один зі структурних маяків МВФ

Кабінет міністрів 22 грудня схвалив проєкт Дорожньої карти реформування управління публічними інвестиціями.

Як повідомляє прессллужба Міністерства фінансів, у такий спосіб Україна забезпечила виконання структурного маяка, передбаченого Меморандумом про економічну та фінансову політику з МВФ.

Ця дорожня карта є рамковим документом, що розроблений з урахуванням рекомендацій Світового банку та МВФ, кращих європейських практик, а також потреб у швидкому відновленні і післявоєнній відбудові.

"Метою карти є формування контексту, бачення, основних принципів та напрямів побудови цілісної, стійкої та ефективної системи управління публічними інвестиціями, яка забезпечує планування інвестиційних проектів на основі стратегічних пріоритетів та середньострокової бюджетної рамки, здійснення їх відбору відповідно до уніфікованих та прозорих процедур і чітких критеріїв та реалізацію в межах запланованих строків та фінансування", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, Дорожньою картою передбачено:

прийняття рішень про здійснення публічних інвестицій в рамках стратегічного та середньострокового бюджетного планування та створення Стратегічної інвестиційної ради;

поширення процедур управління публічними інвестиціями на всі інвестиційні проекти, пов’язані з відбудовою, відновленням та розвитком, через єдине визначення публічного інвестиційного проекту;

уніфікацію підходів до оцінки та відбору публічних інвестиційних проектів, незалежно від джерел та механізмів фінансування, та створення єдиного проектного портфелю для забезпечення пріоритезації та отримання доступу до фінансування;

оцінку Мінфіном фінансової сталості публічних інвестицій та посилення управління відповідними фіскальними ризиками;

створення на основі оновленої методологічної бази управління публічними інвестиціями єдиної ІТ-екосистеми;

розбудову спроможностей з управління публічними інвестиціями на центральному та місцевому рівні.

Наразі Мінфін спільно з Мінекономіки, Мін’юстом, Мінінфраструктури та іншими зацікавленими сторонами має розробити та внести на розгляд уряду план заходів щодо реалізації Дорожньої карти до 1 червня 2024 року.