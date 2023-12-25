Зеленський запровадив санкції проти забудовника Єрмолаєва і мільярдера Блаватніка

Під українські санкції потрапили один з найбагатших бізнесменів в Україні Вадим Єрмолаєв та американсько-британський мільярдер українсько-єврейського походження Леонід (Лен) Блаватнік.

Відповідні рішення РНБО, введені у дію указами президента Володимира Зеленського, набули чинності з 23 грудня, пише Інтерфакс-Україна.

Згідно з указом президента №850, санкції запроваджено проти громадянина Кіпру Вадима Єрмолаєва, власника корпорації багатопрофільної корпорації "Алеф" із 18 підприємств, чиї активи оцінювали у $220 млн.

Зокрема, на 10 років блокуються його активи, анулюються або зупиняються ліцензії та інші дозволи, забороняється участь у приватизації та купівля земельних ділянок, зупиняється виконання економічних і фінансових зобов'язань.

У переліку юридичних осіб, які потрапили під санкції, також ТОВ "Алеф-Віналь-Крим".

Серед основних активів корпорації "Алеф", згідно з інформацією на сайті, UDK Gazbeton, виробники ПВХ-профілю "Міропласт" і віконно-дверної фурнітури Axor Industry, експортер яблук "Сади Дніпра" і "Агроальянс", ALEF Estate, ОЕЗ "Потоки", виробник виробів у галузі медицини ABM Technology, виробник труб ВО "Оскар", виробник бетону "Ельба".

Іншим указом №851 санкції запроваджено, зокрема, проти громадянина Великої Британії Леоніда (Лена) Блаватніка – експартнера російських бізнесменів Віктора Вексельберга й Олега Дерипаски, засновника та голови ради директорів холдингової компанії й інвестиційної фірми Acces Industries, яка оцінює свій багатопрофільний портфель інвестицій у всьому світі в більш ніж $35 млрд. Зокрема, вона є мажоритарним власником Warner Music Group. Серед інших активів – DAZN Group, LyondelBassel.

У цьому списку також громадянин України В'ячеслав Юткін, який до 2016 року був першим заступником голови правління "Промінвестбанку" – української "дочки" російської корпорації "ВЭБ.РФ" ("Внешэкономбанк"), що інвестував в українську нерухомість.

Станом на травень 2018 року він був власником дачного готелю "Глібівка" під Києвом, бутик-готелю "Яремче-клуб" (м. Яремче Івано-Франківської обл.), "Конгрес-готелю "Пуща" (Пуща-Водиця Київської обл.) і п'ятизіркового бутик-готелю Bank Hotel Congress Hall Art Butik (Львів).

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Як повідомлялося, першим з указів президент ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій щодо восьми фізичних осіб. Серед них – громадяни Кіпру, України, РФ та 15 юросіб. До списку увійшли юрособи, розташовані на тимчасово окупованих територіях, які зареєструвалися у РФ.

Іншим указом голова держави ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій щодо 43 фізосіб і 119 юросіб. Обмеження здебільшого стосуються обʼєктів на території РФ, але є й ТОВ "Автодель ГАЗ", яке працює в окупованому Криму.