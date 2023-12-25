Упродовж січня-листопада Україна вп’ятеро збільшила експорт замороженої лохини до Китаю і увійшла в топ-7 постачальників цієї ягоди в країну.

Про це повідомляє EastFruit.

Зазначається, що у зазначений період поставки заморожених фруктів і ягід з України до Китаю зросли в 4,7 раза і стали рекордними за всю історію. Виручка України від експорту в цій категорії склала $3,1 млн. Серед усіх постачальників заморожених фруктів та інших ягід, Україна вперше увійшла в топ-7 і майже наздогнала Польщу, яка посідає шосту позицію.

"Найімовірніше, що практично весь обсяг експорту в цій категорії припадає на поставки замороженої лохини, і, можливо, частково, дикорослої чорниці. Річ у тім, що Україна досі не отримала можливості постачати свіжу лохину на ринок Китаю, а ось поставки замороженої лохини стали можливими кілька років тому.

До речі, оскільки окремого міжнародного HS-коду для замороженої лохини поки що немає, а до цієї категорії входять також усі без винятку фрукти, включно з екзотичними, то якщо відкинути фрукти та екзотику, то Україна, скоріш за все, є наразі третім найбільшим постачальником замороженої лохини до Китаю після Чилі та Польщі", – пояснює економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак.

До речі, для України у 2023 році Китай є лише десятим найбільшим ринком збуту в цій категорії заморожених фруктів і ягід. Головним же ринком збуту залишається Польща.