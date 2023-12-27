Литва готує заборону на використання пластикового посуду в кафе та на масових заходах

У Сеймі Литви залишилося одне голосування, щоб заборонити продаж напоїв та їжі в безоплатній одноразовій пластиковій тарі в закладах громадського харчування, на масових заходах і на пляжах.

Як пише LRT, після обговорення 88 членів литовського Сейму проголосували за відповідні поправки до закону, двоє утрималися, передає Європейська правда.

Литовському парламенту необхідно ще раз проголосувати за ухвалення нової редакції закону. Крім того, його ще треба буде узгодити із законодавством ЄС.

Згідно з проєктом, постачальникам послуг громадського харчування буде заборонено безкоштовно роздавати споживачам одноразові пластикові вироби з їжею або напоями. Їх доведеться замінити столовим посудом або багаторазовою упаковкою, ціна якої не повинна перевищувати вартість одноразового посуду.

Ця процедура не застосовуватиметься до упаковок, куди продукти харчування або напої вже упакував виробник.

Згідно з поправками до Кодексу про адміністративні правопорушення, за порушення нового порядку торговців пропонується штрафувати на 30-60 євро, а керівників підприємств – на суму від 100 до 200 євро.