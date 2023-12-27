ЄС готує запасний план фінансування допомоги Україні на 20 мільярдів євро

Офіційні представники ЄС як альтернативу заблокованому чотирирічному плану виділення Україні 50 млрд євро розглядають варіант надання Києву 20 млрд євро з використанням структури боргу.

Про це пише Financial Times з посиланням на свої джерела, передає Інтерфакс-Україна.



Ця схема передбачає надання державами-членами гарантій бюджету ЄС, що дозволить Єврокомісії зайняти до 20 млрд євро на ринках капіталу для Києва наступного року.

За оцінками співрозмовників видання, близьких до дискусії, ця модель фінансування "набрала популярність як найбільш практичний спосіб надання підтримки" на випадок, якщо Угорщина відмовиться зняти вето на запланованому на 1 лютого саміті.



Газета звертає увагу, що новий варіант підтримки Києва, який розглядається, не вимагав би гарантій від усіх 27 держав-членів ЄС, за умови, що основними учасниками будуть країни з найвищими кредитними рейтингами. Це дозволило б ЄС обійти вето Угорщини, оскільки для цього не знадобилася б одностайна підтримка.



FT пише, що деяким країнам, включаючи Німеччину та Нідерланди, знадобиться схвалення парламенту для отримання національних гарантій. Утім, цей процес, як сподіваються офіційні особи, може бути завершений вчасно, щоб надати допомогу Україні вже до березня.



Журналісти зазначають, що є ще один запасний план фінансування України: надання Євросоюзом дешевих кредитів на суму 18 млрд євро на кілька місяців і до року. Але для реалізації цього варіанта буде потрібне рішення більшості країн.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував ухвалення рішення про зміни до бюджету ЄС, які включали середньострокову програму допомоги Україні на 50 млрд євро.

Радник голови угорського уряду Балаж Орбан зазначав, що Угорщини може розблокувати виділення нового пакету фінансування для України за умови, що Євросоюз розблокує всі 30 мільярдів євро для Угорщини, заблоковані через через побоювання з приводу недотримання принципів верховенства права і недостатні заходи боротьби проти корупції у грудні минулого року.

Своєю чергою прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтверджував, що фінансові питання можуть бути частиною угоди щодо виділення коштів Україні.

Рада ЄС повторно спробує затвердити допомогу Україні на 50 млрд євро 1 лютого.