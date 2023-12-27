Відсьогодні стартують виплати компенсацій за зруйноване внаслідок війни житло: як отримати кошти

Із 27 грудня в Україні розпочинається виплата компенсацій тим українцям, чиє житло зруйнували росіяни. Кожен, хто вже отримав житловий сертифікат, через застосунок "Дія" може забронювати кошти для купівлі будинку або квартири.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков у Facebook.

"Що значить "забронювати кошти"? Це необхідно, щоб система знала, що ви плануєте здійснити покупку житла. Протягом 5 робочих днів надійде підтвердження в застосунку "Дія" про те, що кошти заброньовані", – зазначив він.

Після цього є 30 днів, щоб оформити угоду купівлі-продажу нового житла. Якщо громадянин не встигне за цей час – потрібно буде повторно подавати заяву на бронювання коштів у "Дії".

Важливо, що до укладання угоди про придбання житла за сертифікатом, необхідно припинити право власності на той об’єкт нерухомості, який був зруйнований. Це можна зробити у нотаріуса, який має повноваження державного реєстратора або в ЦНАПі.

Для цього необхідно подати заяву, документ, що засвідчує право власності, а також техзвіт про повне знищення майна, який видає комісія органів місцевого самоврядування.

На даному етапі команда проєкта провела навчання по роботі з сертифікатами для першої частини державних нотаріусів. Знайти їх перелік можна за посиланням.

Для цієї послуги був створений спеціальний сайт, на якому можна знайти відповіді на найпоширеніші запитання, оновлення програми чи дати свій зворотній зв'язок.

Як зауважив віцепрем’єр, можна придбати будь-яку квартиру чи будинок – первинку або вторинку, в будь-якому регіоні країни, незалежно від того, де знаходиться зруйнована нерухомість.

Якщо вартість обраної нерухомості вища, ніж вартість сертифікату, можна доплатити з власних коштів. Разом з тим, можливо об’єднати кілька сертифікатів для придбання одного об’єкту нерухомості.

Якщо вартість нерухомості менша, ніж номінал сертифікату – різницю можна отримати вже з прийняттям процедури стягнення репарацій з РФ.

На сьогодні сформовано 1636 сертифікатів на суму понад 3 млрд грн. Компенсації будуть здійснюватися в межах наявного обсягу коштів на небюджетному рахунку Мінінфраструктури до його закриття.

На цьому етапі на сертифікат можливо тільки купити квартиру або будинок. Але вже в січні-лютому очікується можливість реалізації сертифікату на придбання будматеріалів та замовлення робіт – для тих, хто хоче побудувати новий будинок самостійно, на власній земельній ділянці.

Також триває експериментальний проєкт щодо обстеження житла на тимчасово окупованих територіях. У першому кварталі очікуються перші результати, які стане можливо масштабувати на інші ТОТ.

Водночас Кубраков закликав громадян із розумінням поставитися до можливих технічних збоїв.