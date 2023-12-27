У ремонт вийшли одразу п’ять блоків ТЕС
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Водночас наголошується, що електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів.
Експорт електроенергії сьогодні відсутній, а імпорт здійснюється впродовж всієї доби зі Словаччини, Польщі Румунії та Молдови. Загальний обсяг 11 808 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 120 МВт.
Зазначається, що через бойові дії та з інших причин без світла залишається 447 населених пунктів. Важка ситуація спостерігається у місті Херсон – через пошкодження в мережах обленерго після масованих обстрілів знеструмлено понад 90 тисяч споживачів, також є відключення в населених пунктах області.
Нові пошкодження через обстріли є в мережах обленерго в Донецькій та Харківській областях.
Через негоду загалом на ранок знеструмлено 20 населених пунктів. Через технічні пошкодження є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській та Запорізькій областях.