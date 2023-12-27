Оренда квартири на Липках за тисячу гривень: Суд оштрафував та конфіскував мільйон у ексголови Верховного Суду Князєва

Печерський районний суд Києва визнав винним колишнього очільника Верховного Суду Всеволода Князєва у порушенні обмежень щодо одержання подарунків. Йдеться про оренду квартири на Липках за тисячу гривень на місяць.

Як повідомляє пресслужба Національного агентство з питань запобігання корупції, суд зобов’язав Князєва сплатити штраф в розмірі 2 550 грн, а також конфіскував подарунок в сумі 906 600 грн.

Відповідно до закону, суддям заборонено приймати подарунки, вартість яких перевищує два прожиткових мінімуми для працездатних осіб. На момент вчинення Князєвим правопорушення обмеження складало один прожитковий мінімум, що становило 2 684 грн. Утім, подарунком також є майно, що передається у платне користування за ціною, нижчою від мінімальної ринкової.

"Порушуючи вказану заборону, Всеволод Князєв отримав подарунок у вигляді оренди квартири у Печерському районі (Липки) міста Києва площею 133 кв. м за ціною, суттєво нижчою від мінімальної ринкової вартості оренди житла. На підставі договору оренди нерухомого майна, укладеного наприкінці 2017 року, суддя винаймав квартиру для проживання із щомісячною платою 1 тис. грн", – нагадали в НАЗК.

Постанова суду може бути оскаржена протягом 10 днів з дня винесення і набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

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Нагадаємо, 16 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабара керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру Князєву та його спільнику – адвокату.

Того ж дня пленум Верховного суду проголосував за висловлення недовіри голові Верховного Суду Всеволоду Князеву. Відтак він втратив статус голови ВС, але залишається суддею цієї інстанції.

18 травня Вища рада правосуддя задовольнила подання САП про арешт Князєва. У той же день ВАКС обрав запобіжний захід для Князєва у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу в розмірі 107,3 млн грн. Згодом суд зменшив розмір застави до 75 млн грн, а далі – до 35 млн грн.

Справа, за рішення у якій голова Верховного Суду отримав хабар, пов'язана із структурами бізнесмена Костянтина Жеваго. За даними слідства, Жеваго особисто причетний до організації передачі хабаря, хоча сам він це заперечує.

Йдеться про рішення, яким 19 квітня Велика палата Верховного Суду скасувала постанову Північного апеляційного госпсуду про визнання недійсним договору від 2002 року про купівлю-продаж 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo та передачу їх колишнім акціонерам підприємства, які входили до групи VS Energy російських бізнесменів Олександра Бабакова, Євгенія Гінера, Міхаіла Воєводіна та Сергія Шаповалова.

У 2005 році чотири компанії-продавці вже зверталися до суду з позовом про визнання недійсним догововору купівлі-продажу та проведення допемісій. Проте Вищий господарський суд України у лютому 2015 року став на сторону нинішніх власників "Полтавського ГЗК" у корпоративній суперечці, яка тривала близько 10 років.