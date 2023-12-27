БЕБ похвалилося закриттям справи проти "Мультиплексу", у мережі кінотеатрів відповіли (оновлено)

Бюро економічної безпеки повідомило про відшкодування мережею кінотеатрів "Мультиплекс" 10 млн грн у справі про ухилення від сплати податків.

Про це йдеться у повідомленні пресслужбі відомства.

"Детективи територіального управління БЕБ у місті Києві виявили факти ухилення від сплати податків однією з найбільших мереж кінотеатрів столиці. Загальна сума збитків державному бюджету у двох кримінальних провадженнях становить 10 млн грн", – зазначили в БЕБ.

Зазначається, що детективи відкрили кримінальне провадження стосовно ухилення від сплати податків, у тому числі щодо несвоєчасно сплаченого ЄСВ у розмірі 5 млн грн. Згодом щодо іншої компанії з цієї ж групи було розпочато ще одне кримінальне провадження.

"Під час слідства компанія погодилась на співпрацю та погасила борг перед державою ще до вручення підозри її посадовим особам", – стверджують у Бюро.

Тож, правоохоронці скерували до суду два клопотання про звільнення відповідальних осіб компанії від кримінальної відповідальності. До бюджету відшкодовано близько 10 млн грн.

Водночас, за словами першого заступника керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослава Железняка, мережа погасила податкові борги давно.

"Мультіплекс", ще коли прийшов на нашу ТСК, сказав, що давно вже погасив всі борги по ЄСВ… ці черті майже рік розслідували справу, потім зустрілися "за зачиненими дверима", завели ще одну кримінальну справу і ось нарешті зрозуміли, що треба їх закрити", – написав він у Telegram.

Своєю чергою генеральний директор Multiplex holding Роман Романчук уточнив, що податкову заборгованість зі сплати ЄСВ, що утворилася на початку війни, було погашено ще до березня 2023 року.

"Заборгованість за ЄСВ утворилася у 2022 році. В березні 2022 року законодавець сказав, що бізнес може платити ЄСВ у міру можливостей, тобто немає штрафних санкцій за недоплату цього податку. Власне, це наш кейс. Коли повністю стояли закриті кінотеатри з початку війни, ми платили мало, потім поступово збільшували. Уже на початок березня 2023 року ми погасили різницю і вийшли на своєчасні оплати. БЕБ відкрив справу 22 лютого, коли ми вже завершували виплачувати створену на початку війни заборгованість", – прокоментував ситуацію Романчук агентству Інтерфакс-Україна.

ПрАТ "Мультиплекс-Холдинг", що розвиває в Україні мережу кінотеатрів Multiplex, засноване у 2003 році. На кінець 2022 року мережа налічувала 29 кінотеатрів, з яких вісім зазнали пошкоджень різного ступеня внаслідок російської військової агресії. За підсумками 2022 року отримало 8,6 млн грн чистого прибутку, тоді як 2021 рік завершило зі збитком розміром 47,3 млн грн.

Згідно з даними НКЦПФР, акціонерами ПрАТ станом на четвертий квартал 2022 року були ТОВ "КУА "Контадор" ПВНЗІФ "Авіор" (13,9%), ТОВ "КУА "Капітал груп" ПВІФНЗ "Капітал Рекорд" (11%) та ПВІФНЗ "Національний капітал" (7,6%), ТОВ "Інвестретробуд" (9,8%), а також АТ "ЗНВКІФ "Васат" (49%).

За даними Opendatabot, кінцевим бенефіціаром "Мультиплекс-Холдингу" є Ксенія Трофименко.