Підсумки року: Уряд отримав $42 мільярди від партнерів і позичив рекордну суму на внутрішньому ринку

Україна 2023 року залучила $42 млрд зовнішнього фінансування тільки на покриття бюджетних потреб і здійснила рекордний обсяг запозичень на внутрішньому ринку.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів під час "Business Breakfast c Володимиром Федориним", передає Інтерфакс-Україна.

Міністр висловив сподівання, що також будуть виконані плани надходження доходів з внутрішніх джерел, хоча зазначив, що у випадку митниці це "менш імовірно".

У пресслужбі Мінфіну уточнили, що лише у грудні до держбюджету надійшло близько $5 млрд зовнішнього фінансування, з них грантові кошти становили 11%.

Серед донорів у грудні 2023 року:

Японія – $2,2 млрд (пільгове фінансування та гранти);

ЄС – $1,6 млрд (пільгове фінансування);

Міжнародний валютний фонд – близько $900 млн (пільгове фінансування);

Норвегія – $190 млн (грант);

Німеччина – $55 млн (грант);

США – $50 млн (грант);

Швейцарія – $20 млн (грант);

Світовий банк – $8 млн (пільгове фінансування).

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Як повідомлялося, раніше Марченко зазначав, що потребу України в зовнішньому фінансуванні 2024 року вдалося скоротити з початкових $41 млрд до $37,3 млрд завдяки заходам із максимізації доходів держбюджету, активізації внутрішнього ринку запозичень, а також скороченню всіх капітальних видатків держбюджету.

Однак для анонсованої президентом Володимиром Зеленським мобілізації близько 500 тисяч осіб можуть знадобитися додаткові джерела коштів.

У 2022 році Україна залучила $32,1 млрд зовнішнього фінансування.