Підсумки року: Уряд отримав $42 мільярди від партнерів і позичив рекордну суму на внутрішньому ринку
Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів під час "Business Breakfast c Володимиром Федориним", передає Інтерфакс-Україна.
Міністр висловив сподівання, що також будуть виконані плани надходження доходів з внутрішніх джерел, хоча зазначив, що у випадку митниці це "менш імовірно".
У пресслужбі Мінфіну уточнили, що лише у грудні до держбюджету надійшло близько $5 млрд зовнішнього фінансування, з них грантові кошти становили 11%.
Серед донорів у грудні 2023 року:
- Японія – $2,2 млрд (пільгове фінансування та гранти);
- ЄС – $1,6 млрд (пільгове фінансування);
- Міжнародний валютний фонд – близько $900 млн (пільгове фінансування);
- Норвегія – $190 млн (грант);
- Німеччина – $55 млн (грант);
- США – $50 млн (грант);
- Швейцарія – $20 млн (грант);
- Світовий банк – $8 млн (пільгове фінансування).
Як повідомлялося, раніше Марченко зазначав, що потребу України в зовнішньому фінансуванні 2024 року вдалося скоротити з початкових $41 млрд до $37,3 млрд завдяки заходам із максимізації доходів держбюджету, активізації внутрішнього ринку запозичень, а також скороченню всіх капітальних видатків держбюджету.
Однак для анонсованої президентом Володимиром Зеленським мобілізації близько 500 тисяч осіб можуть знадобитися додаткові джерела коштів.
У 2022 році Україна залучила $32,1 млрд зовнішнього фінансування.