Продавали аудіокниги для ухилення від податків: Податкова може оштрафувати три мережі побутової техніки на 80 мільйонів

Державна податкова служба може оштрафувати три мережі магазинів побутової техніки на загальну суму 83 мільйони гривень за використання схеми ухилення від сплати податків шляхом включення у чек нібито продажу аудіокниг.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"Окрім БЕБ свої перевірки почала і Податкова. По трьом найбільшим субʼєктам ситуація наступна: Одному світить штраф до 10 млн грн, іншому – десь під 60 млн, а третьому – під 13 млн грн", – написав Железняк.

Як повідомлялося, раніше Бюро економічної безпеки (БЕБ) відкрило справу проти відомої мережі магазинів побутової техніки, яка ухилилася від сплати податків на 57 мільйонів гривень, включаючи у чек нібито продаж аудіокниг.

За даними слідства, службові особи компанії штучно занижували ПДВ під час продажу споживачам побутової техніки та електроніки. У фіскальних чеках касири зменшували вартість товару, який підлягає оподаткуванню, та одночасно додавали до чека електронні книги, сервіси до смартфонів, планшетів, ноутбуків тощо. Оскільки вони, відповідно до Податкового кодексу, не підлягають оподаткуванню. Загальна сума чека залишалась не змінною.

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Раніше видання ЕП писало, що на додавання в чек аудіокнижок скаржилися клієнти щонайменше двох мереж магазинів з продажу побутової техніки – "Фокстрот" та COMFY. Продавала аудіокнижки разом з акційними товарами й мережа "Алло".

Нагадаємо, у 2022 році було ухвалено закон "Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання україномовних аудіокниг". Пільга була запроваджена для стимулювання популяризації україномовного контенту, однак на практиці окремі підприємства використали її задля ухилення від сплати податків.