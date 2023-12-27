Косметичний концерн Avon відмовився продавати активи в РФ, – ЗМІ

Міжнародний косметичний концерн Avon, який у 2022 році оголосив про припинення інвестицій у Росію, поки що вирішив не йти з країни.

Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на джерела на ринку.



Зазначається, що у квітні 2023 року заснований в США концерн почав підготовку до продажу свого єдиного в Росії підприємства в підмосковному Наро-Фомінську.



За словами співрозмовників видання, покупцю планувалося передати і права на бренд Avon, але записаний кирилицею. На покупку російського бізнесу компанії претендували Natura Siberica та ГК "Арнест", яка викупила у серпні 2023 року активи Heineken.



Водночас у листопаді Natura & Co заявила, що вирішила не продавати активи і залишити бізнес в Росії.

Відмову компанії від продажу активів у Росії пояснюють тим, що комісія з іноземних інвестицій РФ зараз вимагає від зарубіжних компаній, що залишають країну, продавати активи з дисконтом аж до 50%.

Вартість активів Avon у всьому світі за підсумками 2022 року склала $1,01 млрд. У РФ бренд посідає друге місце серед косметичних компаній, що працюють за схемою прямого продажу.