Косметичний концерн Avon відмовився продавати активи в РФ, – ЗМІ
Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на джерела на ринку.
Зазначається, що у квітні 2023 року заснований в США концерн почав підготовку до продажу свого єдиного в Росії підприємства в підмосковному Наро-Фомінську.
За словами співрозмовників видання, покупцю планувалося передати і права на бренд Avon, але записаний кирилицею. На покупку російського бізнесу компанії претендували Natura Siberica та ГК "Арнест", яка викупила у серпні 2023 року активи Heineken.
Водночас у листопаді Natura & Co заявила, що вирішила не продавати активи і залишити бізнес в Росії.
Відмову компанії від продажу активів у Росії пояснюють тим, що комісія з іноземних інвестицій РФ зараз вимагає від зарубіжних компаній, що залишають країну, продавати активи з дисконтом аж до 50%.
Вартість активів Avon у всьому світі за підсумками 2022 року склала $1,01 млрд. У РФ бренд посідає друге місце серед косметичних компаній, що працюють за схемою прямого продажу.