Аграрний експорт цього року зріс на 7% – до $23 мільярдів

Експорт української агропродукції цього року зріс на 7% порівняно з 2022 роком та у грошовому вираженні становив $22,9 млрд. Поставки зернових становили 43 млн тонн проти 37 млн тонн роком раніше.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі єдиного телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.



"Відбувається збільшення обсягів експорту аграрної продукції. Станом на 25 грудня експорт зернових, наприклад, становив 43 млн тонн, тоді як за аналогічний період попереднього року – 37 млн тонн. Вартість цього експорту становила близько $8 млрд", – сказав він.



Заступник міністра зазначив, що загалом Україна у 2023 році експортувала на суму $23 млрд, тоді як роком раніше за такий же період було експортовано на $21,4 млрд. Відповідно, агроекспорт навіть за умов війни зріс на 7% у грошовому вимірі, зазначив заступник міністра.



При цьому Висоцький нагадав, що Україна змогла самостійно відновити експорт морським "зерновим коридором" після припинення дії "Чорноморської зернової ініціативи". Міжнародні партнери допомагають українським військовим супроводжувати вантажі у Чорному морі за допомогою надання озброєння.



"Реально активний експорт розпочався у жовтні. За цей період вже було експортовано близько 9 млн тонн тільки агропродукції. Це дуже добрий результат з урахуванням усіх обставин. Сподіваємося, що і надалі військові зможуть гарантувати безпеку, і експорт лише зростатиме", – наголосив Висоцький.



Заступник міністра уточнив, що абсолютну більшість українського експорту складає агропродукція.