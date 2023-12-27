Мешканці Києва заборгували за електроенергію мільярд гривень

Понад мільйон мешканців столиці вчасно не сплачують за спожиту електроенергію. Станом на початок грудня, загальна сума боргу становить 1 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба енергопостачальника YASNO.

Зазначається, що 130 тис. родин Києва накопичили заборгованість за понад 3 місяці.

Із них переважна більшість споживають щомісяця до 250 кВт∙год – це понад 100 тис. домогосподарств. Майже 19 тис. боржників використовують 250-500 кВт∙год. Ще 7 тис. неплатників споживають більше 500 кВт∙год на місяць.

У компанії відмічають, що останнім часом платіжна дисципліна населення погіршилася.

"Попри заклики енергетиків частина споживачів повністю ігнорують обов’язок оплати. Наразі таке безвідповідальне ставлення гальмує темпи відновлення енергетичної інфраструктури, адже для цього необхідне стабільне надходження коштів від споживачів", – йдеться у повідомленні.

До того ж наголошується, що згодом боржники взагалі можуть залишитися без електропостачання, коли буде скасована заборона на відключення клієнтів.