Росіян попередили про підвищення цін на горілку з 1 січня

Російські виробники горілки, джину, віскі та вина попередили місцеві торгові мережі про підвищення цін з 2024 року в межах 10%, а імпортери алкоголю прогнозують подорожчання продукції на 5-25%.

Виробники "Алкогольна сибірська група" (АСГ; бренди "Белая березка", "Пять озер") та Ladoga ("Царская") повідомили про намір підвищити ціни вже з 1 січня, пише місцеве видання "Коммерсант".

В АСГ пояснили перегляд цін підвищенням ставки акцизу, зростанням цін на спирт, а також подорожчанням матеріалів та логістики. Ladoga вказує аналогічні причини, але планує підвищувати ціни поступово, щоб уникнути їх різкого зростання.

Інші виробники теж вказують на необхідність підвищення цін на продукцію через зростання ставки акцизу на спирт.

У свою чергу постачальник імпортного алкоголю Simple Group попередив, що підвищить ціни на 5-25% через зростання вартості логістики, оренди, збільшення витрат на персонал. Відпускні ціни коригуватимуться плавно з січня по квітень 2024 року, зазначили в компанії.

Точкове підвищення цін пов'язане, зокрема, з різким збільшенням мит на імпортні вина, уточнив засновник і президент Simple Group Максим Каширін.

Споживачі зазвичай не готові платити за алкоголь більше, ніж звикли, і в разі подорожчання більш ніж на 10-15% багато хто може переключитися на інші бренди або напої, попереджає виконавчий директор виноторгової компанії Fort Олександр Ліпілін.

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Як повідомлялося, раніше російський президент Путін визнав, що влада РФ не змогла впоратися з проблемою зростання цін на яйця і пояснив це "збоєм у роботі уряду".

Водночас російські виробники та дистриб’ютори продуктів харчування повідомили рітейлерів про підвищення з початку наступного року на 5-20% відпускних цін на широкий перелік товарів – від молочної продукції, кави, соків, рису до кондитерських виробів.