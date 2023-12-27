НАЗК знайшло 20 корупційних ризиків у роботі військово-лікарських комісій

Національне агентство з питань запобігання корупції провело стратегічний аналіз корупційних ризиків у діяльності військово-лікарських комісій Збройних Сил України та визначило 20 найпоширеніших корупційних ризиків у діяльності ВЛК ЗСУ.