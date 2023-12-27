Німеччина встановила рекорд з експорту зброї: Третина надійшла в Україну

У 2023 році уряд Німеччини видав на 40% більше дозволів на експорт озброєнь, ніж рік тому – на суму понад 11,7 млрд євро. Це найвищий показник за всю історію Німеччини.

Про це повідомляє інформаційне агентство dpa, посилаючись на дані відповіді міністерства економіки на запит депутатки Бундестагу від Союзу Сари Вагенкнехт Севім Дагделен, передає DW.

Згідно з цими даними, попередній рекорд, встановлений в 2021 році, – 9,35 млрд євро – було вже в середині грудня перевищено на 25%.

Наведені в документі дані стосуються періоду з 1 січня по 12 грудня 2023 року. За цей період урядова коаліція схвалила експорт озброєння на 6,15 млрд євро та іншої продукції військового призначення на 5,67 млрд євро.

Майже 90% із загального обсягу призначалося для країн ЄС і НАТО, України та деяких інших країн-союзників, наприклад Японії, Австралії та Південної Кореї.

Понад третина затвердженого експорту – 4,15 млрд євро – припадає на допомогу Україні в її боротьбі проти російського вторгнення.

Для так званих третіх країн, таких як Ізраїль, Об'єднані Арабські Емірати або Саудівська Аравія, уряд Німеччини схвалив експорт зброї та військового обладнання на суму 1,76 млрд євро.