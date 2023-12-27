Аукціони в системі "Прозорро.Продажі" заробили для бюджету 14 мільярдів за рік

У 2023 році онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" допомогли заробити до бюджетів різних рівнів понад 14 мільярдів гривень.

За рік у системі відбулося майже 20 тис. успішних торгів, а стартова ціна на реалізовані активи на аукціонах зросла майже вдвічі, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зокрема, із загальної суми 14 млрд гривень найбільше коштів завдяки аукціонам залучили:

понад 4,8 млрд – Фонд гарантування вкладів від продажу активів банків, що ліквідуються;

3,3 млрд грн – бюджети різних рівнів за підсумками онлайн-аукціонів з малої приватизації державного та комунального майна;

2,7 млрд гривень одержали організатори торгів з реалізації активів у справах про банкрутство для розрахунків з кредиторами боржників;

1,4 млрд гривень отримали організаторів земельних торгів.

Загалом у 2023 році в системі "Прозорро.Продажі" реалізовували активи на державних онлайн-аукціонах понад 3,5 тисячі організаторів, а участь у них взяли майже 26 тисяч потенційних покупців.

За кількістю успішних аукціонів найактивніше з системою цього року працювала "Укрзалізниця" – понад 2 тис. завершених торгів. Серед топ-5 організаторів також "Укртелеком", Держрибагентство та регіональні відділення Фонду держмайна по Львівській, Закарпатській та Волинській областях.

Читайте також: Перші державні компанії почали продавати активи через Prozorro

Найдорожчий реалізований актив в системі у 2023 році – майно збанкрутілого ПАТ "Іллічівський олійножировий комбінат", яке продали за майже 700 млн грн. Серед топ-3 активів з найвищою фінальною вартістю – два лоти від Фонду гарантування вкладів: права вимоги за кредитними договорами із забезпеченням у вигляді електростанції на сонячних батареях (понад 680 млн гривень) та права вимоги за кредитними договорами із забезпеченням у вигляді ТЦ "Магелан" у Києві (понад 620 млн гривень).

"Цього року майже 26 тисяч учасників – малий, середній та великий бізнес, а також громадяни, що шукали активи для своїх потреб, взяли участь в електронних торгах. Вони купували та орендували на онлайн-аукціонах державну та комунальну нерухомість, землю, отримували в прозорий спосіб спецдозволи на користування надрами, промисел, змагалися за активи банкрутів, ліквідованих банків. А це своєю чергою є важливим внеском і у залучення приватних інвестицій у державні та комунальні активи", – прокоментувала очільниця міністерства Юлія Свириденко.